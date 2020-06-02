Захарова: Пострадавших россиян в ходе протестов в США нет

Захарова отметила, что опирается на данные российского посольства в Вашингтоне. По словам Захаровой, посольство собирает информацию из всех загранточек на территории страны.

Представитель МИД добавила, что ведомство выражало протест из-за ранее проявленных агрессивных мер по отношению к российскому журналисту, который был подвержен слезоточивому газу со стороны полиции после предъявления пресс-карты. Между тем, по ее словам, в данной ситуации не стоит делить на российских или иностранных представителей прессы, поскольку американская полиция сейчас ведет себя аналогичным образом со всеми.

Массовые беспорядки начались в американских городах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.



