Захарова: Пострадавших россиян в ходе протестов в США нет
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российских граждан нет среди пострадавших в ходе массовых протестов в США. Об это м сообщает РИА Новости.
Захарова отметила, что опирается на данные российского посольства в Вашингтоне. По словам Захаровой, посольство собирает информацию из всех загранточек на территории страны.
Представитель МИД добавила, что ведомство выражало протест из-за ранее проявленных агрессивных мер по отношению к российскому журналисту, который был подвержен слезоточивому газу со стороны полиции после предъявления пресс-карты. Между тем, по ее словам, в данной ситуации не стоит делить на российских или иностранных представителей прессы, поскольку американская полиция сейчас ведет себя аналогичным образом со всеми.
Массовые беспорядки начались в американских городах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.
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