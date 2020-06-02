Захарова: Госдеп не может рассказывать кому-либо о соблюдении прав человека

Представитель МИД РФ отметила, что в госсекретарь Майкл Помпео планирует встречу с "выжившими в ходе событий на площади Тяньаньмэнь". "Интересно, он расскажет гостям о достижениях США в сфере защиты прав человека?" - написала она в публикации, отметив, что на улицах Вашингтона "идет бойня между полицейскими и протестующими, которым есть что рассказать о выживании на площадях, но международное лицемерие никто не отменял".

Массовые беспорядки начались в американских городах начались на следующий день после смерти афромериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошел в Миннеаполисе. Мужчина умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее. На видео очевидцев, которое мгновенно стало вирусным в сети, видно, как Флойд повторяет, что не может дышать.







