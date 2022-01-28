«Сильные договариваются напрямую»: Украину «отодвинут» при решении конфликта США с РФ

Демонстративные действия западных дипломатов и политиков являются лишь фоном для непубличных переговоров России и США, отметил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве Украины передавал, что прошедший 27 января телефонный разговор американского лидера Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского не был конструктивным для Украины. По данным телеканала, США отказались поставлять высокотехнологичные вооружения и перебрасывать свои войска на территорию Украины.