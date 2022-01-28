«Сильные договариваются напрямую»: Украину «отодвинут» при решении конфликта США с РФ

Силовое решение конфликта вокруг Украины маловероятно, в реальности это лишь передел сфер влияния между РФ и США, считает Богдан Безпалько.

Демонстративные действия западных дипломатов и политиков являются лишь фоном для непубличных переговоров России и США, отметил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве Украины передавал, что прошедший 27 января телефонный разговор американского лидера Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского не был конструктивным для Украины. По данным телеканала, США отказались поставлять высокотехнологичные вооружения и перебрасывать свои войска на территорию Украины.

«Мне кажется, что вся эта паника, демонстративная эвакуация дипломатов из Киева – это просто часть медиаистерии, которая должна сопровождать реальные переговоры между Россией и США, направленные на разграничение сфер влияния. Здесь самые сильные стороны договариваются напрямую, исключая различного рода посредников: Украину, Францию, Германию, и так далее. Все эти претензии Зеленского, конечно, звучат смешно, потому что решения никогда не принимала украинская элита, начиная с 2014 года, да и раньше тоже она не была полностью самостоятельной», - отметил аналитик.

При этом издание Euractiv передает, что НАТО не считает возможным нападение России на Украину. «Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами, нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время», - заявил источник издания в Североатлантическом альянсе. Безпалько напомнил, что специалисты говорили об этом еще в прошлом году.

«Очевидно, что если в НАТО сделали такого рода заявления, то угроза военного решения конфликта снижается, но большая часть аналитиков и экспертов говорили об этом еще раньше, в декабре. Это просто было нагнетание вокруг переговоров для того, чтобы стороны могли сохранить лицо, чтобы потом Зеленский и Байден могли сказать, что да, Россия отказалась от агрессии, но это потому что мы оказали на нее мощнейшее давление. А в реальности там идут непубличные переговоры, повестку которых мы не знаем и можем о ней только догадываться. Но в общих чертах – это разграничение сфер влияния», - подытожил политолог.

Ранее официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что поставка Германией летального оружия Украине исключена. Он напомнил, что Германия не рассматривает возможность экспорта вооружений в кризисные регионы, это правило касается и Украины.

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ФОТО: facebook.com/pressjfo.news
ТЕГИ:Война В ДонбассеДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраина
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