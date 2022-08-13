Захарова: посольство РФ держит на контроле ситуацию с задержанием журналистов в Эстонии
Посольство РФ держит на контроле ситуацию с задержанием журналистов «Известий» в Эстонии. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передается в телеграм-канале «Известий».
По словам Захаровой, дипмиссия работает над оказанием помощи журналистам.
Ранее газета «Известия» сообщила, что полиция задержала корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева в поезде по маршруту Нарва - Таллин. Их доставили в отделение полиции.
Отмечается, что Солдатова и Тимофеева были в туристической поездке. В чем их обвиняют пока неизвестно.
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