Захарова: посольство РФ держит на контроле ситуацию с задержанием журналистов в Эстонии

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с задержанием журналистов «Известий» в Эстонии. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передается в телеграм-канале «Известий».

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По словам Захаровой, дипмиссия работает над оказанием помощи журналистам.

Ранее газета «Известия» сообщила, что полиция задержала корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева в поезде по маршруту Нарва - Таллин. Их доставили в отделение полиции.

Отмечается, что Солдатова и Тимофеева были в туристической поездке. В чем их обвиняют пока неизвестно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова
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