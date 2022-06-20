Эстония запретит ввоз частными лицами подсанкционных товаров из России

В Эстонии с 10 июля вступает в силу полный запрет на ввоз подсанкционных товаров из России. Об этом сообщил Налогово-таможенный департамент Эстонии.

Путин: Санкции нанесут Европе ущерб в $400 млрд

«Рекомендуется обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%», - приводит РИА Новости сообщение департамента.

Отмечается, что также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров.

Евросоюз с конца февраля ввел против России шесть пакетов санкций, в последний из них вошло частичное нефтяное эмбарго. В МИД Эстонии в понедельник сообщили, что главы внешнеполитических ведомств ЕС на встрече в Люксембурге обсудят седьмой набор рестрикций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:СанкцииЕвросоюзЭстония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры