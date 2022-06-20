Эстония запретит ввоз частными лицами подсанкционных товаров из России
В Эстонии с 10 июля вступает в силу полный запрет на ввоз подсанкционных товаров из России. Об этом сообщил Налогово-таможенный департамент Эстонии.
«Рекомендуется обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%», - приводит РИА Новости сообщение департамента.
Отмечается, что также запрещен импорт из РФ мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров.
Евросоюз с конца февраля ввел против России шесть пакетов санкций, в последний из них вошло частичное нефтяное эмбарго. В МИД Эстонии в понедельник сообщили, что главы внешнеполитических ведомств ЕС на встрече в Люксембурге обсудят седьмой набор рестрикций.
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