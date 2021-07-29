Захарова посмеялась над «печеньками» Тихановской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над рассказом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о «печеньках», которыми ее угостил глава американского Белого дома Джо Байден.

По словам Тихановской, американский лидер после окончания встречи вернулся и вручил ей «печенек». Официальный представитель МИД РФ связала «печеньки» Тихановской с куками.

Тихановская прокомментировала свою встречу с Байденом

«Вспомнились куки (cookie/печенье) — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт», — пояснила дипломат в Telegram.

Куки хранят персональные настройки и отслеживают состояние доступа к пользователю. Захарова таким образом намекнула на то, что «печеньки» помогают управлять данными клиентов, имея ввиду на историю с Тихановской.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии ранее провела встречу в Вашингтоне с Байденом, передает РИА ФАН. Тихановская призвала американского лидера сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она заявила, что считает единственным выходом из политического кризиса проведение новых выборов в стране.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Светлана ТихановскаяМария Захарова
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