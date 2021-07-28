Тихановская прокомментировала свою встречу с Байденом

Экс-кандидат на должность президента Белоруссии, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская прокомментировала свою встречу с президентом США Джо Байденом.

Как написала Тихановская в своем канале в Telegram, она рада встрече как политик. По ее словам, она призвала Байден помочь Белоруссии с ненасильственным переходом к демократии.

Тихановская также отметила, что считает единственным выходом из политического кризиса проведение новых выборов в стране. Кроме того, она подчеркнула важность включения кризиса в республике в международную повестку ООН и ОБСЕ.

Ранее Байден написал в своем канале в Twitter, что для него было честью встретиться с Тихановской.



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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:Джо БайденСШАСветлана Тихановская
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