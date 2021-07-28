Тихановская прокомментировала свою встречу с Байденом
Экс-кандидат на должность президента Белоруссии, лидер оппозиции страны Светлана Тихановская прокомментировала свою встречу с президентом США Джо Байденом.
Как написала Тихановская в своем канале в Telegram, она рада встрече как политик. По ее словам, она призвала Байден помочь Белоруссии с ненасильственным переходом к демократии.
Тихановская также отметила, что считает единственным выходом из политического кризиса проведение новых выборов в стране. Кроме того, она подчеркнула важность включения кризиса в республике в международную повестку ООН и ОБСЕ.
Ранее Байден написал в своем канале в Twitter, что для него было честью встретиться с Тихановской.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- Тихановская прокомментировала свою встречу с Байденом
- Умер басист рок-группы ZZ Top Дасти Хилл
- ООН: Мьянма может стать страной с бесконтрольным распространением COVID
- «Это не туалеты!» Милонов выступил против женских вагонов в метро
- В Госдуме выяснили, какие россияне не хотят бросать курить
- Психолог дал совет, как побороть страх перед уколами
- Умер экс-глава ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов
- США отказались снять санкции с 500 иранских граждан и юрлиц
- Зеленский сменил главу Генштаба и командующего Объединенных сил Украины
- ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru