Захарова попросила грузинскую журналистку говорить по-русски

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила говорить по-русски грузинскую журналистку, задавшую вопрос на английском в ходе пресс-подхода к главе МИД Сергею Лаврову в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости.

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﻿Захарова указала журналистке телеканала «Рустави 2» Тамаре Нуцубидзе, что при запросе на участие в конференции она говорила по-русски. Тем не менее, журналистка настаивала на разговор на английском языке, после чего Захарова попросила в следующий раз просить об участии тоже на английском.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Сергей ЛавровМария Захарова
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