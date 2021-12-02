Захарова попросила грузинскую журналистку говорить по-русски

﻿Захарова указала журналистке телеканала «Рустави 2» Тамаре Нуцубидзе, что при запросе на участие в конференции она говорила по-русски. Тем не менее, журналистка настаивала на разговор на английском языке, после чего Захарова попросила в следующий раз просить об участии тоже на английском.

