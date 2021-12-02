Захарова попросила грузинскую журналистку говорить по-русски
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила говорить по-русски грузинскую журналистку, задавшую вопрос на английском в ходе пресс-подхода к главе МИД Сергею Лаврову в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова указала журналистке телеканала «Рустави 2» Тамаре Нуцубидзе, что при запросе на участие в конференции она говорила по-русски. Тем не менее, журналистка настаивала на разговор на английском языке, после чего Захарова попросила в следующий раз просить об участии тоже на английском.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru