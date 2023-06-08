«Плохое предчувствие»: Румыния вышлет полсотни россиян из посольства
Дипломат Василий Корчмарь в эфире НСН назвал высылку сотрудников российского посольства в Румынии информационной войной против России.
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН заявил, что высылку сотрудников российского посольства властями Румынии можно охарактеризовать как подготовку к информационной войне против России.
Накануне стало известно, что власти Румынии вышлют 51 сотрудника российского посольства.
«Давно всем уже надо понять, что идет Третья Мировая война. Запад облачился против России. Главные основы этой войны – информационная и технологическая. Подобные высылки дипломатов можно охарактеризовать как подготовку информационной войны», - сказал собеседник НСН.
По его словам, страны НАТО пытаются спровоцировать Россию на разрыв дипломатических отношений, что является серьезным звоночком.
«Подобные высылки вызывают плохое предчувствие. Страны НАТО провоцируют Россию на разрыв дипломатических отношений. Они разрываются при объявлении войны. Румыния таким образом показалась, что она идет в линию с Альянсом против нас», - резюмировал Корчмарь.
Ранее в США предрекли завершение украинского конфликта на границах Польши и Румынии, передает «Радиоточка НСН».
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