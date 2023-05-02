Генерал армии США Милли заявил о риске конфликта России и НАТО

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли назвал реальной возможность столкновения России и НАТО. Он дал интервью изданию Foreign Affairs.

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По его словам, США и Североатлантический альянс не хотят войны с Россией.

«Но вероятность эскалации очень реальна», - считает начштаба США.

Милли отметил, что Вашингтон и его союзники ежедневно рассчитывают вероятность эскалации. Последствия конфликта для обеих сторон будут опустошающими, предупредил генерал.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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