Генерал армии США Милли заявил о риске конфликта России и НАТО
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли назвал реальной возможность столкновения России и НАТО. Он дал интервью изданию Foreign Affairs.
По его словам, США и Североатлантический альянс не хотят войны с Россией.
«Но вероятность эскалации очень реальна», - считает начштаба США.
Милли отметил, что Вашингтон и его союзники ежедневно рассчитывают вероятность эскалации. Последствия конфликта для обеих сторон будут опустошающими, предупредил генерал.
Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что Россия не допустит вступления Украины в НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru