Захарова похвалила Киев за создание антироссийского союза в ПАСЕ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в соцсетях появление группы «Балтик плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В этот союз вошли Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония, собщают «Известия»
Члены группы объявили, что будут совместно как «неформально противостоять» России, так и не признавать «аннексию» Крыма.
«Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», - цитирует Захарову Газета.ру
При этом официальный представитель МИД похвалила главу украинской делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько, выразив ей «почтение с кисточкой и пальцем» за создание «Балтик плюс».
Российская делегация в ПАСЕ была восстановлена в правах в июне этого года. Украинская сторона в знак протеста отказалась участвовать в сессии Совета Европы, которая проходит с 30 сентября по 4 октября.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- Система С-500 прошла успешные испытания в Сирии
- Видео бушующего урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в сети
- «Локомотив» проиграл «Атлетико», пропустив два мяча
- ВОЗ: Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
- ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ со счетом 9:3