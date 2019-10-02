Захарова похвалила Киев за создание антироссийского союза в ПАСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в соцсетях появление группы «Балтик плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В этот союз вошли Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония, собщают «Известия»

Члены группы объявили, что будут совместно как «неформально противостоять» России, так и не признавать «аннексию» Крыма.

«Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», - цитирует Захарову Газета.ру