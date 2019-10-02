Захарова похвалила Киев за создание антироссийского союза в ПАСЕ

2 октября 201907:30

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в соцсетях появление группы «Балтик плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В этот союз вошли Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония, собщают «Известия»

Члены группы объявили, что будут совместно как «неформально противостоять» России, так и не признавать «аннексию» Крыма.

«Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно», - цитирует Захарову Газета.ру

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При этом официальный представитель МИД похвалила главу украинской делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько, выразив ей «почтение с кисточкой и пальцем» за создание «Балтик плюс».

Российская делегация в ПАСЕ была восстановлена в правах в июне этого года. Украинская сторона в знак протеста отказалась участвовать в сессии Совета Европы, которая проходит с 30 сентября по 4 октября.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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