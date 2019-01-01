Захарова «похоронила» Терезу Мэй
Тереза Мэй в пятницу, 7 июня, официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. Между тем, она останется на посту премьер-министра до тех пор, пока партия не найдет ей преемника.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН на вопрос о том, какую роль сыграла Мэй в российско-британских отношениях, невольно сравнила ее с политическим трупом.
«О Терезе Мэй либо хорошо, либо никак)», - заявила Захарова.
Отметим, обычно эта фраза в России используется по отношению к умершему человеку.
Ранее заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН рассказала НСН, что ждёт Великобританию после отставки премьер-министра.
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