Захарова «похоронила» Терезу Мэй

Тереза Мэй в пятницу, 7 июня, официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. Между тем, она останется на посту премьер-министра до тех пор, пока партия не найдет ей преемника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН на вопрос о том, какую роль сыграла Мэй в российско-британских отношениях, невольно сравнила ее с политическим трупом.

«О Терезе Мэй либо хорошо, либо никак)», - заявила Захарова.

Отметим, обычно эта фраза в России используется по отношению к умершему человеку.

Ранее заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН рассказала НСН, что ждёт Великобританию после отставки премьер-министра.



