Захарова: Подтверждений падения ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России нет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о якобы падении ракеты Северной Кореи в исключительной экономической зоне РФ. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Пхеньян запустил баллистическую ракету

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету, направленную в сторону Японского моря. Помощник генсека ООН Халед Хиари заявил, что снаряд пролетел около тысячи километров и упал в российской исключительной экономической зоне, пишет RT.

Как отметила Захарова, нет данных, подтверждающих информацию ООН.

«Обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет. Учитывая такую определенность и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?» — написала дипломат.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ООНБаллистическая РакетаКНДРМИД РФМария Захарова

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