Захарова: Подтверждений падения ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России нет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о якобы падении ракеты Северной Кореи в исключительной экономической зоне РФ. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Ранее КНДР запустила баллистическую ракету, направленную в сторону Японского моря. Помощник генсека ООН Халед Хиари заявил, что снаряд пролетел около тысячи километров и упал в российской исключительной экономической зоне, пишет RT.
Как отметила Захарова, нет данных, подтверждающих информацию ООН.
«Обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет. Учитывая такую определенность и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?» — написала дипломат.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине захотели выращивать марихуану в Крыму
- СМИ: Число работающих пенсионеров в России снизится до 5,6 млн к 2025 году
- Госдума одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе
- В Новосибирской области подросток погиб после удара молнии
- Госдума приняла закон о запрете смены пола
- Bloomberg: НАТО испытывает серьезный кризис с закупками вооружений из-за поддержки Киева
- «Известия»: Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали
- На Уральском электрохимкомбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана
- Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске
- Захарова: Подтверждений падения ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru