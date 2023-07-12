Пхеньян запустил баллистическую ракету

КНДР запустила баллистическую ракету, сообщает «Ренхап» со ссылкой на военных.

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Ее тип пока неизвестен. Она была направлена в сторону Японского моря.

Подробности о месте запуска пока не сообщаются.

По данным японского министерства обороны, что Пхеньян запустил, скорее всего, баллистическую ракету.

Ранее в КНДР заявили, что агрессивные действия США толкают Корейский полуостров к ядерной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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