Пхеньян запустил баллистическую ракету

Ее тип пока неизвестен. Она была направлена в сторону Японского моря.

Подробности о месте запуска пока не сообщаются.

По данным японского министерства обороны, что Пхеньян запустил, скорее всего, баллистическую ракету.

Ранее в КНДР заявили, что агрессивные действия США толкают Корейский полуостров к ядерной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

