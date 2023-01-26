Захарова: переписать историю на новый лад Западу не получится
Западным странам в попытках переписать историю не удастся стереть память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях, сообщила в Telegram официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на то, что власти Польши не пригласили посла РФ Андрея Сергеева на мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау».
«Если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую «совесть», — заявила Захарова.
Ранее представителей России власти Польши не пригласили на памятные мероприятия, посвящённые годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим Красной армией.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который заявил, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в 1945 году был освобожден украинцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Глава Nord Stream 2 пытался выяснить у Путина цели спецоперации
- Захарова: переписать историю на новый лад Западу не получится
- Постпредство России заявило о неправомерности включения Одессы в список наследия ЮНЕСКО
- В Мюнхене прошла демонстрация против поставки немецких танков Украине
- В Германии допустили, что Украина получит истребители
- Во Франции назвали поставки танков Киеву шагом к Третьей мировой войне
- На Украине заявили о планах добиваться поставок истребителей
- Ургант заявил об отмене концерта
- Путин рассказал, чьи интересы обслуживают элиты Европы
- Шольц рассказал о сроках завершения конфликта округ Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru