Западным странам в попытках переписать историю не удастся стереть память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях, сообщила в Telegram официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на то, что власти Польши не пригласили посла РФ Андрея Сергеева на мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау».

«Если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую «совесть», — заявила Захарова.

Ранее представителей России власти Польши не пригласили на памятные мероприятия, посвящённые годовщине освобождения узников концлагеря Освенцим Красной армией.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского, который заявил, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в 1945 году был освобожден украинцами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

