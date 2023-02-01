Захарова ответила на обвинения США о нарушении Россией ДСНВ
Вашингтон своими действиями сам подорвал принципы реализации Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.
По ее словам, «инспекции - это уже частности» и примеров, когда американцы не соблюдали эту составляющую договора, Москва тоже приводила немало.
Накануне сообщалось, что Госдеп счел блокирование инспекций дислокации ядерных вооружений со стороны России нарушением ДСНВ. В ведомстве отметили, что сохраняется возможность начать соблюдать договор повторно. Сообщается также, что Вашингтон открыт к конструктивному взаимодействию с Россией для полной имплементации ДСНВ-3.
Захарова же отметила, что США подорвали сами принципы реализации этого договора.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия привержена выполнению положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), ответственность за эскалацию вокруг соглашения несут США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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