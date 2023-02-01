Захарова ответила на обвинения США о нарушении Россией ДСНВ

Накануне сообщалось, что Госдеп счел блокирование инспекций дислокации ядерных вооружений со стороны России нарушением ДСНВ. В ведомстве отметили, что сохраняется возможность начать соблюдать договор повторно. Сообщается также, что Вашингтон открыт к конструктивному взаимодействию с Россией для полной имплементации ДСНВ-3.

Захарова же отметила, что США подорвали сами принципы реализации этого договора.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Россия привержена выполнению положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), ответственность за эскалацию вокруг соглашения несут США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

