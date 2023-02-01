В Совфеде прокомментировали заявление Госдепа о нарушениях Россией ДСНВ

Заявление Госдепа США о нарушениях Россией ДСНВ является несправедливым и даже лживым — «если называть вещи своими именами», сообщает РБК со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

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В обвинениях со стороны Вашингтона он не увидел «ничего критичного» на фоне того, что происходит в отношениях между двумя странами. По словам парламентария, первым обязательства по ДСНВ нарушил Вашингтон, пытаясь создать условия, при которых они бы в одностороннем порядке осуществляли полномочия по инспекциям, а для Москвы такие права были бы ограничены.

В докладе Госдепа говорилось, что блокирование инспекций дислокации ядерных вооружений со стороны России является нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Отмечается, что сохраняется возможность начать соблюдать договор повторно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСШАКонстантин Косачев
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