В Совфеде прокомментировали заявление Госдепа о нарушениях Россией ДСНВ

В обвинениях со стороны Вашингтона он не увидел «ничего критичного» на фоне того, что происходит в отношениях между двумя странами. По словам парламентария, первым обязательства по ДСНВ нарушил Вашингтон, пытаясь создать условия, при которых они бы в одностороннем порядке осуществляли полномочия по инспекциям, а для Москвы такие права были бы ограничены.

В докладе Госдепа говорилось, что блокирование инспекций дислокации ядерных вооружений со стороны России является нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Отмечается, что сохраняется возможность начать соблюдать договор повторно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

