Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией». Она заявила, что украинские чиновники не имеют права делать подобные заявления, пишет RT.

Захарова заявила, что у Украина имеет внушительный опыт в «самоуничтожении». Она объяснила, что в течение последних 30 лет власть смогла развалить государство. Его представитель МИД назвала «благополучным краем», а также подчеркнула, что украинское правительство «загнало людей с оружием в леса» и сумело всех перессорить друг с другом, пишет Газета.ру.

Рaнее глaвa Минобороны Укрaины Зaгороднюк зaявил, что опыт Киевa вполне может быть интересен НАТО и добaвил, что борьбa с «российской aгрессией» является ключевой состaвляющей стaбильности в Европе.

Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН рассказал, что требуется Украине для евроатлантической интеграции.

