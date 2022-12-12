Захарова ответила Боррелю, который перепутал Россию с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про санкции против Ирана «за поддержку Украины», отметив, что «такие люди руководят Европейским союзом», дальше «будет хуже».

Боррель в своем выступлении перепутала Россию и Украину, анонсируя санкции против Ирана, не поправив себя. Позже пресс-служба Борреля в транскрипции скорректировала его заявление.

Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию

Не так давно глава дипломатии ЕС заявил, что искренность африканцев, которые участвуют в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. По его словам, поддерживающие позицию России жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Подобные заявления вызвали критику даже в самом ЕС, в Германии такую позицию сочли высокомерной, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюзМария Захарова
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