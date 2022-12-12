Захарова ответила Боррелю, который перепутал Россию с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про санкции против Ирана «за поддержку Украины», отметив, что «такие люди руководят Европейским союзом», дальше «будет хуже».

Боррель в своем выступлении перепутала Россию и Украину, анонсируя санкции против Ирана, не поправив себя. Позже пресс-служба Борреля в транскрипции скорректировала его заявление.