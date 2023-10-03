Захарова ответила Бербок на слова о «ЕС от Лиссабона до Луганска»
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о «Евросоюзе от Лиссабона до Луганска».
«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — сообщила в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По ее словам, будущее Украины — в ЕС, в «сообществе свободы».
В начале 2010-х годов российские власти предлагали Евросоюзу создать интеграционное пространство «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru