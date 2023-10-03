«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — сообщила в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По ее словам, будущее Украины — в ЕС, в «сообществе свободы».

В начале 2010-х годов российские власти предлагали Евросоюзу создать интеграционное пространство «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

