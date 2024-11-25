Захарова ответила Бауэру на заявления о превентивных ударах по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о возможности нанесения превентивных ударов по территории России в случае конфликта. Захарова отметила, что НАТО, вероятно, не ознакомилось с обновленной ядерной доктриной России.

Бауэр ранее заявил, что альянс меняет подход к своей оборонительной роли, предполагая возможность нанесения высокоточных ударов по России в случае угрозы. 19 ноября утвердил новые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.