Захарова ответила Бауэру на заявления о превентивных ударах по России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о возможности нанесения превентивных ударов по территории России в случае конфликта. Захарова отметила, что НАТО, вероятно, не ознакомилось с обновленной ядерной доктриной России.
Бауэр ранее заявил, что альянс меняет подход к своей оборонительной роли, предполагая возможность нанесения высокоточных ударов по России в случае угрозы. 19 ноября утвердил новые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Документ уточняет, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на применение ОМУ против нее или союзников, а также в случае критической угрозы для суверенитета страны.
При этом отмечается, что Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайние меры в случае атак с использованием обычных вооружений или других видов воздействия, которые могут угрожать российским военным объектам или критически важной инфраструктуре, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru