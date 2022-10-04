Госдолг США впервые превысил отметку в $31 трлн
Государственный долг США впервые превысил отметку в $31 трлн. Такие данные были обнародованы Минфином страны, сообщает ТАСС.
Графа «совокупный государственный долг» указана сумма в $31,123 трлн. Это рекордный показатель для страны, отмечает агентство.
В США выработаны эффективные механизмы для наращивания государственного долга, для объявления дефолта нет никаких оснований, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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