Госдолг США впервые превысил отметку в $31 трлн

Государственный долг США впервые превысил отметку в $31 трлн. Такие данные были обнародованы Минфином страны, сообщает ТАСС.

Графа «совокупный государственный долг» указана сумма в $31,123 трлн. Это рекордный показатель для страны, отмечает агентство.

В США выработаны эффективные механизмы для наращивания государственного долга, для объявления дефолта нет никаких оснований, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдолгСША
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