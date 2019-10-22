Захарова оценила слова Цукерберга о «вмешательстве» РФ в выборы США

22 октября 201900:47

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга о том, что якобы Россия вмешивалась в выборы США.

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Соответствующее заявление Цукерберг сделал в интервью телеканалу NBC News. По его словам, в компании зафиксировали влияние на американские выборы со сторон Китая, Ирана и России.

«Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дёшево и сердито», - ответила на это Захарова на своей странице в Facebook.

Как пишет РИА Новости, в понедельник компания Facebook заблокировала три иранских и одну российскую сети аккаунтов с целью борьбы с иностранным влиянием.

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ТЕГИ:Мария ЗахароваМарк ЦукербергСшаВмешательство В Выборы