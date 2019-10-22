Захарова оценила слова Цукерберга о «вмешательстве» РФ в выборы США

Соответствующее заявление Цукерберг сделал в интервью телеканалу NBC News. По его словам, в компании зафиксировали влияние на американские выборы со сторон Китая, Ирана и России.

«Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дёшево и сердито», - ответила на это Захарова на своей странице в Facebook.

Как пишет РИА Новости, в понедельник компания Facebook заблокировала три иранских и одну российскую сети аккаунтов с целью борьбы с иностранным влиянием.

