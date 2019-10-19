Захарова оценила слова посла КНР об украинцах в Гонконге

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в РФ о желании митингующих в Гонконге "жить как на Украине". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее посол Чжан Ханьхуэй заявил о появлении в Гонконге украинцев, которые делятся с митингующими протестным опытом, что, по его словам, мешает урегулированию ситуации. При этом он отметил, что участники митингов заявляют о своем желании "жить как на Украине" при ВВП в Гонконге на душу населения около $20 тысяч.

"Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге "жить как на Украине". Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре", - написала она в Facebook.

Напомним, протесты идут в Гонконге уже несколько месяцев. Недовольство граждан вызвал инициированный местной администрацией законопроект, согласно которому должен быть выработан механизм выдачи из Гонконга на материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.



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