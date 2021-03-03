Захарова оценила призыв Авакова об украинских каналах на русском языке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда" заявила, что слова главы МВД Украины Арсена Авакова об украинских телеканалах на русском языке являются "каким-то паноптикумом". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, иностранное вещание на русском языке не согласуется с внутренней политикой Украины. Дипломат напомнила, что Аваков поддержал закрытие русскоязычных украинских каналов, которые принадлежат политику Виктору Медведчуку.

Захарова подчеркнула, что на закрытых каналах "работают украинские граждане, и инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины". Слова министра Захарова оценила как "крайне циничный подход" к языковой политике.

Глава МВД Украины Арсен Аваков накануне в интервью журналисту Дмитрию Гордону предложил распространять вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру.

