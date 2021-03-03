Захарова оценила призыв Авакова об украинских каналах на русском языке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда" заявила, что слова главы МВД Украины Арсена Авакова об украинских телеканалах на русском языке являются "каким-то паноптикумом". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Захаровой, иностранное вещание на русском языке не согласуется с внутренней политикой Украины. Дипломат напомнила, что Аваков поддержал закрытие русскоязычных украинских каналов, которые принадлежат политику Виктору Медведчуку.
Захарова подчеркнула, что на закрытых каналах "работают украинские граждане, и инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины". Слова министра Захарова оценила как "крайне циничный подход" к языковой политике.
Глава МВД Украины Арсен Аваков накануне в интервью журналисту Дмитрию Гордону предложил распространять вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 535 / сут.
Умерли
87 348+452 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 694 / сут.
- Число российских вузов в предметном рейтинге QS выросло до 40
- МИД РФ положительно оценил решение США отказаться от навязывания демократии
- Байден назвал «неандертальским» решение отменить масочный режим в Техасе
- Байден продлил на год санкции против России из-за Крыма
- В Швеции мужчина с ножом ранил восемь человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru