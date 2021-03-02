Аваков призвал распространять украинские каналы на русском языке «во всем мире»

По словам Авакова, русский язык "не принадлежит лишь России". Министр заявил, что не намерен "отдавать" русскоязычную культуру. Аваков отметил, что не уверен в способности Украины помешать иностранному вещанию российских телеканалов, которые в Киеве запретили в рамках борьбы с "пропагандой".

Агентство отмечает, что Аваков возглавляет МВД Украины с 2014 года. Он предпочитает использовать русский язык, в том числе и во время официальных мероприятий.

При этом в 2017 году Украина внесла поправки в закон "О телевидении и радиовещании". Доля вещания на украинском языке на телевидении и радио, согласно этому документу, должна составлять не менее 75% в неделю.

