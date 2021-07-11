Захарова отреагировала на заявление главы бундестага об RT
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проявлением цензуры опасение главы бундестага Вольфганга Шойбле по поводу влияния телеканала RT на «немцев с русскими корнями». Об этом диплома написала в своем Telegram-канале.
Шойбле в комментарии изданию Bild заявил, что «через телеканал Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями». По его мнению, подобная информационная политика может повлиять на сентябрьские выборы в бундестаг ФРГ.
«Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде», - считает Захарова.
Дипломат подчеркнула, что «граждане с российскими корнями владеют русским и, не спрашивая Бундестаг, смотрят каналы, "влияющие на их настроения", для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры».
Ранее Мария Захарова заявила, что Москва будет защищать и отстаивать права российских СМИ и отдельных журналистов, работающих в других странах.
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