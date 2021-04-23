«Зеркальный ответ». Захарова вступилась за российских журналистов
Москва будет защищать и отстаивать права российских СМИ и отдельных журналистов, работающих в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы, во-первых, будем их защищать, как мы и делали это в отношении наших журналистов в Германии, отстаивая их права в нормальном диалоге с МИД Германии, с нашими партнёрами, объясняя, что к нашим журналистам применяются двойные стандарты, к ним применяются несправедливые решения и так далее», — сказала Захарова в интервью телеканалу RT.
При этом она пообещала, что Россия будет «действовать зеркально», если иностранные партнеры, в частности Германия, продолжат принимать против российских журналистов несправедливые и политически мотивированные решения.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва будет отстаивать права журналистов, в отношении которых осуществляются давление, шантаж или преследование, имеющие политическую подоплёку.
Ранее в МИД России возмутились «травлей и дискриминацией» журналистов бюро телеканала RT в Германии.
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