Захарова отреагировала на запрет въезда российских журналистов в Украину
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала случаи с запретом российским журналистам въезда в Украину.
Захарова отметила, что пограничники не пускают журналистов России, несмотря на приглашение российским СМИ со стороны президента Владимира Зеленского приезжать в Украину. В связи с этим представитель МИД сравнила ситуацию с фильмом "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". "Видимо, боятся услышать: "А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось", - написала Захарова в своем Facebook.
Ранее стало известно, что три журналиста телеканала НТВ не смогли попасть на Украину, а также въезд был запрещен съемочной группе телеканала «Звезда».
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