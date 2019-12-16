Захарова отреагировала на запрет въезда российских журналистов в Украину

Захарова отметила, что пограничники не пускают журналистов России, несмотря на приглашение российским СМИ со стороны президента Владимира Зеленского приезжать в Украину. В связи с этим представитель МИД сравнила ситуацию с фильмом "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". "Видимо, боятся услышать: "А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось", - написала Захарова в своем Facebook.

Ранее стало известно, что три журналиста телеканала НТВ не смогли попасть на Украину, а также въезд был запрещен съемочной группе телеканала «Звезда».



