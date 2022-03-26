Захарова отреагировала на высказывание Макрона о карикатурах от посольства России в Париже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова французского лидера Эммануэля Макрона о карикатурах, ранее опубликованных посольством России в Париже.

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«Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры — это нормально. Даже такие чудовищные, как в «Шарли Эбдо». Мы решили последовать их совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? Нет уж. Получите и распишитесь», — написала она в Telegram-канале.

Ранее российское посольство в Париже опубликовало карикатуру в Twitter с телом c надписью «Европа», лежащим на столе, и персонажами, представляющими Соединенные Штаты и Европейский союз, которые вонзают в него иглы.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаКарикатурыФранцияМария Захарова
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