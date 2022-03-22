Захарова отреагировала на сравнение Зеленского событий на Украине с Холокостом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировал на сравнение Зеленского событий на Украине с Холокостом, назвав это гнусной манипуляцией. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России в отношении Украины сравнимы с тем, что фашистская Германия делала для уничтожения евреев.

Военная операция РФ на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийМария Захарова
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