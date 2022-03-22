Захарова отреагировала на сравнение Зеленского событий на Украине с Холокостом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России в отношении Украины сравнимы с тем, что фашистская Германия делала для уничтожения евреев.

Военная операция РФ на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



