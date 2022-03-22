Песков назвал условие использования ядерного оружия Россией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие Россией будет использовано в случае реальной угрозы стране. Об этом он заявил в интервью CNN.
Песков указал на то, что это указано в концепции национальной безопасности страны. По его словам, там содержится пункт угроза существованию страны и еще ряд оснований.
Таким образом Песков ответил на вопрос, можно ли исключить использование ядерного оружия Россией.
Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что перспектива ядерного конфликта в мире стала возможной.
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