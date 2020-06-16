Захарова отреагировала на сериал BBС об отравлении Скрипалей

Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, согласно заявлениям британских властей, были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в его разработке России и, как следствие, - в причастности к покушению на жизни Скрипалей.

Как пишет агентство, Захарова предположила, что если бы такой сериал вышел в РФ, в Британии бы сказали, что «русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования, они запутывают дело, это кремлевская пропаганда».

Также представитель МИД подчеркнула, что дело было сфабриковано "в традициях Туманного Альбиона".

