Захарова отреагировала на сериал BBС об отравлении Скрипалей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход сериала британского телеканала BBC об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, согласно заявлениям британских властей, были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в его разработке России и, как следствие, - в причастности к покушению на жизни Скрипалей.
Как пишет агентство, Захарова предположила, что если бы такой сериал вышел в РФ, в Британии бы сказали, что «русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования, они запутывают дело, это кремлевская пропаганда».
Также представитель МИД подчеркнула, что дело было сфабриковано "в традициях Туманного Альбиона".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
- Захарова отреагировала на сериал BBС об отравлении Скрипалей
- В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
- В «Современнике», впервые комментируя ДТП с Ефремовым, призвали людей к милосердию
- Хуснуллин заявил о необходимости повышения суммы кредита по льготной ипотеке
- Польша с ограничениями открыла границу с Калининградской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru