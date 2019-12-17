Британский посол рассказал о нынешней жизни Скрипалей
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипал и дочь Юлия, выжившие после отравления в английском городе Солсбери в 2018 году, находятся под защитой британских властей. Об этом заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на посла Великобритании в РФ Лори Бристоу.
Дипломат добавил, что Скрипалям передали предложение посольства России о встречи, однако они его отвергли. Бристоу подчеркнул, что их отказ «можно понять».
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены веществом «Новичок» в начале марта 2018 года. Вскоре власти Великобритании обвинили в покушении на них российские спецслужбы. В Москве свою причастность неоднократно опровергали.
При этом в августе 2019 года Скотленд-Ярде сообщили, что они не имеют доказательств причастности России к покушению на Скрипалей, передает РИА ФАН.
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