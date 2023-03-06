Захарова отреагировала на попытку убийства бизнесмена Малофеева

«А также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов», - заявила Захарова.

ФСБ 6 марта сообщила о предотвращении попытки покушения на Малофеева. По данным ведомства, злоумышленники собирались взорвать его автомобиль по схеме убийства Дарьи Дугиной, передает НСН.

Сам Малафеев утверждает, что был готов к попыткам покушения на него, поэтому у него есть охрана. О попытке покушения он узнал от телохранителей.

