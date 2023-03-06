Захарова отреагировала на попытку убийства бизнесмена Малофеева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если страны Запада не отреагируют на попытку убийства основателя телеканала «Царьграда» Константина Малофеева, то покажут свою вовлеченность в поддержку подобных преступления.

ФСБ заявила о предотвращении покушения на Константина Малофеева

«А также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов», - заявила Захарова.

ФСБ 6 марта сообщила о предотвращении попытки покушения на Малофеева. По данным ведомства, злоумышленники собирались взорвать его автомобиль по схеме убийства Дарьи Дугиной, передает НСН.

Сам Малафеев утверждает, что был готов к попыткам покушения на него, поэтому у него есть охрана. О попытке покушения он узнал от телохранителей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФПроисшествия
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