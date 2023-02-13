Захарова отреагировала на отмену концертов Мацуева

«Королевство кривых зеркал», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что на фестивале в Сан-Ремо, вопреки мнению общественности, украинский президент Владимир Зеленский выступил со своей речью.

«Впихнули то ли тушкой, то ли чучелом очередную порцию политической белиберды Зеленского», - отметила Захарова.

Организаторы фестивали Pianistico заявили, что у Дениса Мацуева «профиль не артистический, а полностью политический». Ранее замминистра культуры Италии Витторио Згарби осудил решение мэров Бергамо и Брешии отменить концерты российского пианиста Дениса Мацуев. В частности, он отметил, что цензурирование артистов — это очень негативный и очень неправильный сигнал.

НСН пока не располагает комментарием Дениса Мацуева. Дважды в разговоре с корреспондентом агентства пианист ссылался на занятость.







