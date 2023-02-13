Захарова отреагировала на отмену концертов Мацуева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отмену концертов Дениса Мацуева в Италии.
«Королевство кривых зеркал», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила, что на фестивале в Сан-Ремо, вопреки мнению общественности, украинский президент Владимир Зеленский выступил со своей речью.
«Впихнули то ли тушкой, то ли чучелом очередную порцию политической белиберды Зеленского», - отметила Захарова.
Организаторы фестивали Pianistico заявили, что у Дениса Мацуева «профиль не артистический, а полностью политический». Ранее замминистра культуры Италии Витторио Згарби осудил решение мэров Бергамо и Брешии отменить концерты российского пианиста Дениса Мацуев. В частности, он отметил, что цензурирование артистов — это очень негативный и очень неправильный сигнал.
НСН пока не располагает комментарием Дениса Мацуева. Дважды в разговоре с корреспондентом агентства пианист ссылался на занятость.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- США следят за действиями России на Ближнем Востоке
- СМИ: ряд фильмов компании Disney уберут из каталога «Кинопоиска»
- Захарова отреагировала на отмену концертов Мацуева
- Глава «Роскосмоса»: причиной разгерметизации «Союза МС-22» стало внешнее воздействие
- «Ниже наших ожиданий»: Польша недовольна десятым пакетом антироссийских санкций
- В Болгарии призвали не выплачивать России неустойку по газовому контракту
- Пригожин выступил против включения Shaman в состав жюри «Голос. Дети»
- Новак пообещал направить в дружественные страны 80% российской нефти
- Курс евро впервые с апреля 2022 года поднялся выше 79 рублей
- Генсек НАТО заявил, что альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru