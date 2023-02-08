Концерты Дениса Мацуева в Италии отменили

Организаторы международного фестиваля Pianistico отменили выступления пианиста Дениса Мацуева, которые должны были пройти в Италии в мае, сообщает пресс-служба мероприятия.

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Отмечается, что решение было принято после обращения мэров городов Брешиа и Бергамо, которые поддержали соответствующую просьбу посла Украины в Италии Ярослава Мельника.

«Фестиваль принимает предложение мэро Джорджио Гори и Эмилио дель Боно отменить концерты пианиста Дениса Мацуева» - говорится в заявлении организаторов.

Ранее выступление российского пианиста отменил венский центр классической музыки «Концертхаус», сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба зала "Зарядье"
ТЕГИ:МузыкаКонцертИталияДенис Мацуев
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