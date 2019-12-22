Захарова отреагировала на обвинения Путина польским МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова переложила ответственность за подрыв российско-польских отношений на представителей Варшавы. Так она ответила на заявление МИД Польши, который обвинил президента России Владимира в искажении причин хода Второй мировой войны после его высказываний в ходе пресс-конференции 19 декабря.
«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС - прямые тому доказательства», - заявила Захарова
Ранее польский МИД опубликовал на своем сайте заявление. В Варшаве считают, что российские власти искажают ход Второй мировой войны, а заявление президента РФ подрывает взаимодействие российских и польских экспертов.
На большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин заявил, что был удивлен и расстроен резолюцией Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы». Согласно документу, СССР в 40-е годы ХХ века оккупировал страны Балтии и часть территории Польши, начал войну с Финляндией.
Ранее доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в беседе с НСН напомнил о вкладе СССР в победу во Второй мировой войне и высказался по поводу политики Запада отвести внимание от пятен на своей репутации.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин приедет открывать железнодорожное движение по Крымскому мосту
- Россия готова презентовать «Сармат» Соединенным Штатам
- Захарова отреагировала на обвинения Путина польским МИД
- Зюганова обвинили в несамостоятельности из-за предложения о досрочных выборах
- На Кубани без воды остались более 160 тысяч человек