Захарова отреагировала на обвинения Путина польским МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова переложила ответственность за подрыв российско-польских отношений на представителей Варшавы. Так она ответила на заявление МИД Польши, который обвинил президента России Владимира в искажении причин хода Второй мировой войны после его высказываний в ходе пресс-конференции 19 декабря.

«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС - прямые тому доказательства», - заявила Захарова