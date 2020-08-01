Захарова отреагировала на обвинения Польши в гибели Качиньского
«Бесконечным фантазийным процессом» назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова новые выводы польской стороны о гибели президента Леха Качиньского в авиакатастрофе Ту-154, которые выдвинула комиссия страны по повторному расследованию инцидента. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По версии польской комиссии, причиной авиакастрофы стал взрыв бомбы, заложенной в самолет во время ремонта в России. Об этом сообщает Газета.ru
В ответ Захарова рекомендовала следователям ознакомиться с расшифровкой переговоров пилотов президентского самолета, «если нервы действительно крепкие».
Напомним, авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту № 1 Польши.
В эфире НСН бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что версиями о якобы произошедшем взрыве на борту Ту-154 поляки выставляют себя «идиотами и болванами» в глазах мировой авиационной общественности.
«Польскую катастрофу расследовала официальная государственная комиссия, как это и положено по международным авиационным правилам. Эта комиссия сделала свои выводы... никаких возражений против этих выводов не было. Если вы считаете, что взрыв был внутри – расследуйте, а не надо поднимать психоз, превращать это в комедию. Для нас – авиационных профессионалов, это давно уже превратилось в нелепую политическую комедию. Они просто делают себя болванами и идиотами в глазах мировой авиационной общественности», - сказал эксперт.
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