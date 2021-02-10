Захарова назвала реакцию ЕС на визит Борреля в Москву «шабашом»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критические замечания в адрес визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, где он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По мнению Захаровой, реакции лидеров Евросоюза на визит Борреля напоминают «шабаш». В эфире «Радио 1» представитель МИД заявила, что в Евросоюзе «сами не знают, чего хотят», напомнив, что визит был запланирован заранее.
Боррель посетил российскую столицу 4-6 февраля. В рамках визита глава евродипломатии встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций страны. Позже ряд европейских дипломатов заявили, что визит Борреля в Москву закончился унижением для ЕС.
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