Захарова: 785 россиян находятся под стражей на территории Белоруссии

Необходимое консульское содействие оказывается всем 785 россиянам, которые находятся под стражей в Белоруссии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что граждане РФ находятся под стражей на территории Белоруссии за «разные правонарушения».

«Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 - обвиняемых, 528 - отбывающих наказание. Наши дипломаты держат на контроле все эти случаи. Подчеркиваю: все», — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД подчеркнула, что гражданин России «должен иметь право на защиту его прав и соответствующую поддержку со стороны наших загранучреждений».

