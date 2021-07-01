Захарова: 785 россиян находятся под стражей на территории Белоруссии
Необходимое консульское содействие оказывается всем 785 россиянам, которые находятся под стражей в Белоруссии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что граждане РФ находятся под стражей на территории Белоруссии за «разные правонарушения».
«Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 - обвиняемых, 528 - отбывающих наказание. Наши дипломаты держат на контроле все эти случаи. Подчеркиваю: все», — цитирует Захарову ТАСС.
Представитель МИД подчеркнула, что гражданин России «должен иметь право на защиту его прав и соответствующую поддержку со стороны наших загранучреждений».
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