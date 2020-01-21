Захарова осудила польского премьера за статью о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла осуждению статью премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого о результатах Второй мировой войны на своей странице в Facebook.



В американской газете Politico Моравецкий опубликовал статью, где сравнил режимы СССР и нацистской Германии, назвав их равнозначными, а также заявил, что в 1939 году обе страны действовали сообща. Захарова отметила, что статья компилирует те факты, которые выгодны ее автору, и в нее не вошли общепризнанные исторические факты. Она написала: "Официальное лицо позволило себе усомниться во вкладе Советского Союза в спасение мира от нацизма, наплевав на итоги Нюрнбергского трибунала, который никто не отменял".

Дипломат сочла "за гранью добра и зла" некоторые тезисы польского политика. Она заметила, что 45 лет "советской оккупации", о которых рассуждает Моравецкий, являются "ложью и манипуляцией". В конце Захарова привела цитату из исторического письма командира 1-го Польского корпуса генерал-майора Берлинга, в котором он благодарит правительство СССР за неоценимую помощь в тяжелую минуту. Захарова назвала статью польского политика "убийством в себе человека".

