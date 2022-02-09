Захарова опровергла заявления об «изоляции» России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что иностранные делегации ежедневно прибывают в Москву.

Мария Захарова сравнила власти США, Британии и Украины с персонажами из фильмов Гайдая

По её словам, это нагладно демонстрирует, что нет никакой «изоляции» России, о которой заявляют на Западе.

«Это одно из проявлений «изоляции», когда не проходит и дня, чтобы кто-либо к нам не приезжал с визитом, с переговорами, заключал соглашение и так далее», - сказала она

Захарова добавила, что визиты в Россию представителей всех уровней демонстрируют интенсивность существующего диалога, в том числе с западными партнёрами.

Ранее Захарова объяснила, что на Западе выдумали «российскую угрозу» с целью отвлечь внимание от собственных политических кризисов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападРоссияМИД РФМария Захарова
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