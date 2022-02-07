В МИД РФ объяснили, почему на Западе выдумали «российскую угрозу»

Великобритания и США выдумали «российскую угрозу» для того, чтобы устроить «героическую» борьбу, в которой они надеются «победить». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Запад делает это для того, чтобы отвлечь внимание от собственных политических кризисов, восстановив «имидж "непобедимых" после афганского провала». Захарова также добавила, что для США и Великобритании такие действия являются шансом «слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий"».