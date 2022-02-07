В МИД РФ объяснили, почему на Западе выдумали «российскую угрозу»

Великобритания и США выдумали «российскую угрозу» для того, чтобы устроить «героическую» борьбу, в которой они надеются «победить». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Запад делает это для того, чтобы отвлечь внимание от собственных политических кризисов, восстановив «имидж "непобедимых" после афганского провала». Захарова также добавила, что для США и Великобритании такие действия являются шансом «слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий"».

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При этом представитель МИД подчеркнула, что ЕС в украинском конфликте нельзя назвать беспристрастной стороной, так как он «с 2013 года отстаивает свою сферу влияния». Захарова также отметила, что «интересы украинцев меньше всего волнуют Запад».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария ЗахароваУгрозыСШАВеликобритания
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