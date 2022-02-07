В МИД РФ объяснили, почему на Западе выдумали «российскую угрозу»
Великобритания и США выдумали «российскую угрозу» для того, чтобы устроить «героическую» борьбу, в которой они надеются «победить». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Запад делает это для того, чтобы отвлечь внимание от собственных политических кризисов, восстановив «имидж "непобедимых" после афганского провала». Захарова также добавила, что для США и Великобритании такие действия являются шансом «слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий"».
При этом представитель МИД подчеркнула, что ЕС в украинском конфликте нельзя назвать беспристрастной стороной, так как он «с 2013 года отстаивает свою сферу влияния». Захарова также отметила, что «интересы украинцев меньше всего волнуют Запад».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,8 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+661 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+59 583 / сут.
- В МИД РФ объяснили, почему на Западе выдумали «российскую угрозу»
- Эксперты назвали шесть кожных симптомов «омикрона»
- В Турции призвали признать Крым российским
- Кандидат в президенты Франции Пекресс по-русски обратилась к «гордому русскому народу»
- «Известия»: ЦБ усилит контроль банков за операциями клиентов
- Япония выразила протест России из-за предстоящих стрельб у Курил
- В Турции предрекли «смерть» НАТО из-за расширения на восток
- Питерскую учительницу заставили уволиться после чтения в школе стихов Хармса и Введенского
- В Новосибирске отменили голосование за новогодний талисман города
- Канцлер ФРГ заявил о готовности ко «всем мерам» в случае нападения России на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru