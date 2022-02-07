Мария Захарова сравнила власти США, Британии и Украины с персонажами из фильмов Гайдая

«Помните этот кадр из фильма Гайдая "Кавказская пленница"? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Захарова высказалась о фейковых публикациях агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину 5 февраля и о статье издания Bild о «присоединении» Украины к Союзному государству.

Россия сама спровоцировала эскалацию напряженности вокруг Украины со стороны США и НАТО, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, однако с ним не согласился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

