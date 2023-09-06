ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном
Представитель офиса генерального секретаря ООН Фирхан Хак прокомментировал решение США о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, пишет ТАСС.
«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», - заявил он.
США в среду объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном. Они вошли в новый пакет военной помощи общей стоимостью $175 миллионов.
В беседе с РИА Новости член Совета Федерации Александр Башкин заявил, что переданные Киеву снаряды с обедненным ураном будут уничтожены. Сенатор напомнил, что ВС РФ уже ликвидировали британский запас таких снарядов на территории Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru