Захарова опровергла сообщения об отказе РФ выступать на заседании СБ ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на сообщения об отказе России от выступления на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке.
По ее словам, журналисты неверно интерпретировали информацию о планах России по заседанию СБ ООН. Захарова подчеркнула, что выступление РФ по зерновой сделке будет обязательно.
Она уточнила, что российский представитель отказался от выступления по теме «разрушения культурного наследия Одессы». Это «намеренно сфабрикованный западниками» вопрос, считает дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что на этот счет Россия сделает заявление в ходе заседания СБ ООН по гонениям на православие на Украине.
Москва 17 июля объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Президент Владимир Путин заявил о готовности вернуться к соглашению, если будут выполнена его российская часть, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шесть человек пострадали в Нью-Йорке при обрушении строительного крана
- Зеленский внес в Верховную раду проект о продлении мобилизации
- Автоэксперт Славнов объяснил, почему нельзя заезжать на машине в глубокие лужи
- Захарова опровергла сообщения об отказе РФ выступать на заседании СБ ООН
- Росстат: в России снизилась задолженность по зарплате
- СМИ: ВСУ за день атаковали четыре села в Белгородской области
- Путин счёл доллар инструментом политической борьбы
- Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном у берегов Крыма
- СМИ: Хантер Байден заявил о готовности признать вину по делу о налоговых правонарушениях
- Постпредство РФ при ООН обвинило Украину в использовании зернохранилищ в военных целях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru