Захарова опровергла сообщения об отказе РФ выступать на заседании СБ ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на сообщения об отказе России от выступления на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке.

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По ее словам, журналисты неверно интерпретировали информацию о планах России по заседанию СБ ООН. Захарова подчеркнула, что выступление РФ по зерновой сделке будет обязательно.

Она уточнила, что российский представитель отказался от выступления по теме «разрушения культурного наследия Одессы». Это «намеренно сфабрикованный западниками» вопрос, считает дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что на этот счет Россия сделает заявление в ходе заседания СБ ООН по гонениям на православие на Украине.

Москва 17 июля объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Президент Владимир Путин заявил о готовности вернуться к соглашению, если будут выполнена его российская часть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноООНМИД РФМария Захарова

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