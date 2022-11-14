Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова на Бали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что Лавров попал в больницу после прибытия на саммит «Большой двадцатки» на Бали. Отмечалось, что глава российского МИД якобы проходит лечение из-за проблем с сердцем.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — прокомментировала Захарова.

Лавров прибыл в Индонезию накануне. Глава МИД РФ будет представлять Россию на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября.

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ФОТО: соцсети Марии Захаровой
ТЕГИ:Саммит G20МИД РФМария ЗахароваСергей Лавров
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