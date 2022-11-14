Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова на Бали
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Лавров попал в больницу после прибытия на саммит «Большой двадцатки» на Бали. Отмечалось, что глава российского МИД якобы проходит лечение из-за проблем с сердцем.
«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — прокомментировала Захарова.
Лавров прибыл в Индонезию накануне. Глава МИД РФ будет представлять Россию на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- В Кремле отказались комментировать видео с якобы казнью экс-бойца «Вагнера»
- В Кремле ответили на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина
- На реконструкцию аэропорта в Грозном выделят 7,5 млрд рублей
- Цены на автозапчасти выросли на 50% в России
- Песков не стал комментировать визит Зеленского в Херсон
- Песков заявил, что Путин пока не планирует общение с Макроном
- Макрон заявил о необходимость продолжать диалог с Путиным
- Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами
- МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией
- Президент Швейцарии заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru