США ввели санкции против супруги Пескова и его детей
11 марта 202222:33
Власти США ввели санкции против супруги Дмитрия Пескова и его взрослых детей. Об этом объявили в Госдепе, передает РИА Новости.
Женой Дмитрия Пескова является олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.
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11 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru