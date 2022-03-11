США ввели санкции против супруги Пескова и его детей

Власти США ввели санкции против супруги Дмитрия Пескова и его взрослых детей. Об этом объявили в Госдепе, передает РИА Новости.

Женой Дмитрия Пескова является олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Песков
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