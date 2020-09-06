Захарова объяснилась по поводу поста о встрече Вучича с Трампом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, какой смысл вложила в свой пост с фото президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в США. По словам Захаровой, ее пост, который также сопровождался фотографией сцены «нога на ногу» из фильма «Основной инстинкт», отражал неприятие высокомерной позиции США.
Захарова извинилась и отметила, что ее пост получил неверное толкование, сообщает ТАСС.
«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован. Единственное, что в нем содержалось - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», - заявила российский дипломат на своей странице в Facebook.
Ранее директор Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, министр обороны Сербии Александар Вучич раскритиковали пост Захаровой, которая сравнила беседу Вучича и Трампа со сценой допроса героини в фильме «Основной инстинкт».
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