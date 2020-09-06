Захарова объяснилась по поводу поста о встрече Вучича с Трампом

Захарова извинилась и отметила, что ее пост получил неверное толкование, сообщает ТАСС.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован. Единственное, что в нем содержалось - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», - заявила российский дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее директор Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, министр обороны Сербии Александар Вучич раскритиковали пост Захаровой, которая сравнила беседу Вучича и Трампа со сценой допроса героини в фильме «Основной инстинкт».

